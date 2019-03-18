Little Big выпустила романтическую версию Skibidi с Годзиллой

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Little Big выпустила романтическую версию Skibidi с Годзиллой

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Российский музыкальный коллектив решил перепеть собственный хит прошлого года и снял новый клип.

Российская музыкальная группа Little Big выпустила новую версию песни Skibidi. На этот раз трек получил романтические мотивы. Вместе с песней группа выпустила клип. На видео музыканты исполнили новый танец.

Изначальная версия песни и клип вышли в октябре 2018 года. Работа группы стала вирусной, в результате чего начался Skibidi Challenge — пользователи в соцсетях повторяли движения из клипа.

Напомним, также клип Little Big на песню Skibidi завоевал премию фестиваля детского телевидения.

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