Little Big выпустила романтическую версию Skibidi с Годзиллой

Российская музыкальная группа Little Big выпустила новую версию песни Skibidi. На этот раз трек получил романтические мотивы. Вместе с песней группа выпустила клип. На видео музыканты исполнили новый танец.
Изначальная версия песни и клип вышли в октябре 2018 года. Работа группы стала вирусной, в результате чего начался Skibidi Challenge — пользователи в соцсетях повторяли движения из клипа.
Напомним, также клип Little Big на песню Skibidi завоевал премию фестиваля детского телевидения.
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