Песков поздравил россиян с пятилетием воссоединения Крыма с РФ

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Песков поздравил россиян с пятилетием воссоединения Крыма с РФ

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Дмитрий Песков. Фото: © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил россиян с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Сегодня пятилетие воссоединения Крыма с Россией. Мы всех поздравляем с этим праздником. Это праздник всех россиян! — подчеркнул представитель Кремля.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года по итогам проведённого всенародного референдума, где за воссоединение высказалось более 96% жителей полуострова.

Ожидается, что праздничные мероприятия в республике сегодня посетит президент РФ Владимир Путин.

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