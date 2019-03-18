Песков заверил, что для спасения косаток в Приморье делается всё необходимое

Пресс-секретарь президента отметил, что вопросом занимается целый ряд специалистов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что для спасения косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье делается всё необходимое.

Он отметил, что президенту не докладывали о письме общественных деятелей из разных стран, которые призвали российского лидера помочь освободить косаток.

— Об этом не докладывали, хотя, безусловно, будет доложено. Что касается сути обращения — вопрос находится в целом на контроле у президента. Президент прекрасно осведомлён, что происходит. Мы высоко ценим интерес, который проявляют эти уважаемые люди к теме косаток, которые находятся под Владивостоком. Действительно, там существует определённая проблема, — заявил Песков.

Ранее Лайф писал, что Памела Андерсон попросила Владимира Путина помочь освободить косаток из "китовой тюрьмы". Обеспокоенность данным вопросом выразили также Леонардо Ди Каприо и Жан Мишель Кусто.