Неизвестный открыл огонь в трамвае в голландском Утрехте

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Неизвестный открыл огонь в трамвае в голландском Утрехте

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Неизвестный устроил стрельбу в голландском Утрехте. Как сообщает полиция Нидерландов, в результате ЧП несколько человек получили ранения.

Огонь был открыт в трамвае. На место выехали оперативные службы. Подробности ЧП пока не приводятся.

Площадь оцеплена. По некоторым данным, преступник в бегах.

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