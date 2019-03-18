Неизвестный открыл огонь в трамвае в голландском Утрехте

Неизвестный устроил стрельбу в голландском Утрехте. Как сообщает полиция Нидерландов, в результате ЧП несколько человек получили ранения.
Netherlands: Several injured in shooting in local tram in the Dutch city of Utrecht. Emergency services at the scene pic.twitter.com/Y261blZYth— The African Voice (@teddyeugene) 18 марта 2019 г.
Огонь был открыт в трамвае. На место выехали оперативные службы. Подробности ЧП пока не приводятся.
Площадь оцеплена. По некоторым данным, преступник в бегах.
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