Кремль рассчитывает на разрешение ситуации с протестами в Сербии

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия хочет видеть партнёра стабильной, динамично развивающейся страной.

Кремль считает ситуацию в Сербии внутренним делом страны и уверен, что руководству республики удастся урегулировать положение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беспорядки в Белграде.

— Сербия для нас — это партнёрская страна, с которой нас связывают и исторические, и культурные отношения... Поэтому, конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной, — отметил он.

Песков подчеркнул готовность России всячески этому содействовать нормализации ситуации, поскольку два государства связывают давние партнёрские отношения.

Напомним, с декабря 2018 года в Сербии продолжаются антиправительственные акции. Их участники призывают наказать виновных в убийстве в 2017 году политика Оливера Йовановича. Кроме того, они разгневаны нападением на оппозиционера Борко Стефановича в декабре 2018 года.