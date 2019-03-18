Песков оценил идею пересмотреть статью УК для защиты предпринимателей

По мнению бизнес-омбусмена Бориса Титова, под действие статьи 210 об организации преступного сообщества не должны подпадать его подопечные.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова скорректировать нормы статьи 210 УК об организации преступного сообщества и участии в нём. По мнению правозащитника, под действие статьи не должны подпадать участники предпринимательской деятельности, за исключением тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег, сообщил "Коммерсант" в понедельник.

По словам представителя Кремля, линия на либерализацию статьи может иметь место, но с рядом оговорок.

— Это всё подпадает под категорию служебной переписки, мы не будем её комментировать, — отметил Песков. — Но вы знаете, что определённая линия на либерализацию действительно имеет место, но с известными оговорками. Поэтому такое обращение, если было, оно будет рассматриваться.