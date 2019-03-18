Песков заявил, что ввод ТЭС говорит об энергетической самостоятельности Крыма

Открытие Балаклавской ТЭС, Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани будет символизировать полную энергетическую самостоятельность Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент будет работать в Крыму сегодня, это будет, естественно, и посещение праздничных мероприятий, это будет и открытие одного из объектов электроэнергетики. Собственно, именно сегодняшнее открытие будет символизировать полную энергосамостоятельность Крыма, — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что сегодня лидер посетит ряд мемориальных объектов и встретится с представителями местной общественности и поговорит с ними без протокола.

Напомним, Крым присоединился к России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.