Песков призвал "по-человечески разобраться" в истории девочки, написавшей Путину

В Кремле не склонны "оперировать отрывочными данными" и ждут реакции от местных властей.

В истории 12-летней девочки из деревни Томсино Себежского района Псковской области, которая написала письмо президенту, нужно разобраться "по-человечески". Так считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию внимательно изучают региональные власти.

— Здесь нужно действительно просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы из Москвы с вами, оперируя отрывочными данными, вряд ли можем чем-то помочь, — отметил представитель Кремля.

Напомним, что в конце прошлого года юная жительница деревни Томсино написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора. Позже, по словам матери девочки, у семьи резко испортились отношения с односельчанами и дело даже дошло до травли несовершеннолетней.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была создана комиссия, которая должна будет разобраться в сложившейся в деревне Томсино ситуации.