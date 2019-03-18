В Красноярске провели чемпионат по мужским пощёчинам — видео

Участники соревнований боролись за главный приз — награду в размере 30 тысяч рублей.

Чемпионат по мужским пощёчинам прошёл в Красноярске в рамках Siberian Power Show. Об этом сообщается в паблике "Я живу [В] Красноярске".

Мужчины вставали друг напротив друга у тумбы, помогавшей удержать равновесие, и по очереди давали сопернику пощёчину.

Ведущий комментировал мощные удары, а зрители снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Некоторых участников после ударов приходилось поддерживать организаторам мероприятия, так как после пощёчин им становилось не по себе.

Напомним, на прошлой неделе в Красноярске официально завершилась Универсиада-2019, на которой российская сборная завоевала 112 медалей.