В Киеве неизвестные подожгли магазин Roshen

Магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве облили горючей жидкостью и подожгли вечером 17 марта. Об инциденте пишет УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества, предположительно, горючего. Огнём была повреждена часть фасада здания. Никто не пострадал. Начато досудебное расследование по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога".

Ранее Лайф писал, что ФСБ не пустила в Россию крупную партию кондитерских изделий украинской фабрики Roshen.