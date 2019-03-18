Школьница упала в обморок прямо на уроке и умерла в больнице

По данным местных СМИ, сознание девочка потеряла, когда учитель вызвал её отвечать к доске.

В Костроме 15-летняя ученица скончалась после того, как прямо на уроке упала в обморок. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Отмечается, что учителя вызвали скорую помощь. Приехали сразу две бригады. Они смогли реанимировать девочку и доставили её в больницу, однако там она скончалась через несколько часов.

Что стало причиной трагедии, теперь разбираются эксперты. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

По данным местных СМИ, хронических заболеваний у девочки не было. Отмечается, что в обморок она упала, когда вышла отвечать к доске.

Ранее школьник умер во время урока физкультуры в Дагестане.