Песков оценил отношения Москвы и Киева

Отношения России и Украины находятся в "свёрнутом состоянии", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он надеется, что время расставит всё по своим местам в отношениях Москвы и Киева.

— К сожалению, вы знаете, что наши отношения фактически находятся в свёрнутом состоянии не по нашей инициативе — по решению Киева, — заявил представитель Кремля.

Однако Песков добавил, что граждане обеих стран продолжают посещать как Крым, так и Украину.

— Люди видят реальное положение дел и, главное, настрой крымчан, их отношение к тому, насколько изменилась в положительную сторону их жизнь за эти пять лет, — подытожил он.

Напомним, Крым присоединился к России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.