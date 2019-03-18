В Крыму Макаревича призвали "не впадать в глубокий политический маразм"

Григорий Иоффе предположил, что музыкант забыл, как "Машина времени" приезжала в Крым с концертами.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе обратился к музыканту Андрею Макаревичу с призывом прекратить спекуляции на тему государственной принадлежности полуострова и повернуть голову к крымчанам.

— Макаревичу следует не заниматься политической болтовнёй, а приехать в Крым и пообщаться с крымчанами. Недопустимо так неуважительно относиться к выбору крымского народа, — заявил Иоффе РИА "Новости".

Руководитель Общественной палаты полуострова сказал, что Макаревич, как пишущий тонкие и душевные тексты человек, обязан понять душу жителей Крыма. Спекулирование на теме территориальной принадлежности Крыма Иоффе назвал "глубоким политическим маразмом".

Как ранее писал Лайф, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич упрекнул россиян за слова "Крым наш".

Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержали более 96% жителей Крыма. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относятся почти 90% россиян.