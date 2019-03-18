Полиция не исключает, что стрельба в голландском Утрехте может быть терактом

Стрельба в городском трамвае Утрехта в Нидерландах, в результате которой пострадали несколько человек, может быть терактом. Об этом сообщает местная полиция в "Твиттере".

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

— Много человек ранено. Район происшествия оцеплен, ведётся расследование причин, — говорится в сообщении управления.

MORE — Dutch anti-terrorism coordinator holding crisis meeting, security increased at the seat of the government in the Hague after Utrecht tram shooting pic.twitter.com/pnWQ1IDy75 — DAILY SABAH (@DailySabah) 18 марта 2019 г.

Ранее Лайф писал, что стрелок пустился в бега. ЧП произошло в районе 10 утра в одном из трамваев. Точное число пострадавших не уточняется.