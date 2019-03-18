Полиция не исключает, что стрельба в голландском Утрехте может быть терактом

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Полиция не исключает, что стрельба в голландском Утрехте может быть терактом

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Стрельба в городском трамвае Утрехта в Нидерландах, в результате которой пострадали несколько человек, может быть терактом. Об этом сообщает местная полиция в "Твиттере".

Много человек ранено. Район происшествия оцеплен, ведётся расследование причин, — говорится в сообщении управления.

Ранее Лайф писал, что стрелок пустился в бега. ЧП произошло в районе 10 утра в одном из трамваев. Точное число пострадавших не уточняется.

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