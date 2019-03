Для Криса Хемсворта "Мстители: финал" станет последним фильмом киновселенной

Согласно опубликованной информации, больше поклонники кинокомиксов не увидят Тора.

Журналисты We Got This Covered сообщили о том, что актёр Крис Хемсворт покинет кинематографическую вселенную Marvel. Это произойдёт после выхода четвёртых "Мстителей". Несмотря на это, есть вероятность возвращения актёра в роли Тора в будущем.

Источники We Got This Covered утверждают, что фильм "Мстители: финал" будет последней лентой Криса Хемсворта в роли Тора. Возможное возвращение героя ожидается в пятой фазе киновселенной Marvel (через несколько лет). Согласно информации источников издания, такой исход маловероятен.

Напомним, фильм "Мстители: финал" выйдет в российский прокат 29 апреля.