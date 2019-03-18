В Ленобласти мужчина погиб при попытке распилить снаряд времён ВОВ

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В Ленобласти мужчина погиб при попытке распилить снаряд времён ВОВ

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Фото: Росгвардия

Во дворе его дома обнаружили целый арсенал боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В Ленинградской области дачник попытался распилить снаряд времён ВОВ углошлифовальной машинкой, но боеприпас взорвался — мужчина погиб от множественных травм. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

При осмотре дома специалисты ОМОНа нашли ещё 4 артиллерийских снаряда, а также противопехотную мину. Их пришлось уничтожить на полигоне.

Ранее Лайф сообщал, что строители нашли снаряд времён ВОВ на западе Москвы.

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