Актёр Крис Хемсворт сменил имя, после того как подружился с дикими животными

Читайте также

Актёр Крис Хемсворт сменил имя, после того как подружился с дикими животными

2

Фото © Instagram/Chris Hemsworth

По словам актёра киновселенной Marvel, он на протяжении трёх недель ползал по грязи и изучал движения квокк.

Популярный австралийский актёр Крис Хемсворт (мы его знаем по роли Тора в фильмах киновселенной Marvel) неплохо ладит с животными. Он дружит с коалами, кенгуру и многими другими обитателями лесов.

Больше всего актёра поразили квокки (маленькие кенгуру). Оказавшись на австралийском острове Роттнест, Хемсворт сделал первое селфи с животным. Публикация тут же стала популярной в Instagram.

Вместе с этим актёр заявил, что он три недели провёл в грязи, изучая движения квокк и подражая их языку.

В конце концов мне удалось завоевать доверие этих животных — меня приняли как своего. Отныне зовите меня Квоккакрис, — заявил Хемсворт.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×