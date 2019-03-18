Актёр Крис Хемсворт сменил имя, после того как подружился с дикими животными

Популярный австралийский актёр Крис Хемсворт (мы его знаем по роли Тора в фильмах киновселенной Marvel) неплохо ладит с животными. Он дружит с коалами, кенгуру и многими другими обитателями лесов.
Больше всего актёра поразили квокки (маленькие кенгуру). Оказавшись на австралийском острове Роттнест, Хемсворт сделал первое селфи с животным. Публикация тут же стала популярной в Instagram.
Вместе с этим актёр заявил, что он три недели провёл в грязи, изучая движения квокк и подражая их языку.
— В конце концов мне удалось завоевать доверие этих животных — меня приняли как своего. Отныне зовите меня Квоккакрис, — заявил Хемсворт.
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