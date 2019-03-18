В Правительстве Хабаровского края прошли обыски по делу о хищениях на 10 млрд

Поводом для визита правоохранителей к заместителям губернатора Сергея Фургала стало уголовное дело о хищениях в лесной отрасли.

Силовики нагрянули с обысками в Правительство Хабаровского края. Об этом сообщает издание РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, обыски проводились в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона на несколько миллиардов рублей. Другие подробности уточняются.

Среди чиновников, в чьих кабинетах уже побывали оперативники, местные СМИ называют министра финансов региона Александра Кацубу, первого зампредседателя правительства региона Игоря Аверина, министра экономического развития Виктора Калашникова, а также зампредседателя по социальным вопросам Наталию Пудовкину.

Напомним, Правительство Хабаровского края с сентября прошлого года возглавляет Сергей Фургал. На губернаторских выборах он представлял партию ЛДПР.