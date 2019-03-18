Президент РФ Владимир Путин прибыл в Севастополь. Там он посетит церемонию открытия Балаклавской ТЭС. Затем глава государства отправится в Симферополь, где пройдут торжественные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

В Севастополе глава государства также примет участие в открытии Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. Он даст старт их работе в режиме видеоконференции. Также в этом городе лидер страны осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 и 1941–1944 годах "Малахов курган".

В Симферополе президента ждут на концерте, посвящённом празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, у него запланирована встреча с представителями местной общественности и главой делегации французских политиков Тьерри Мариани.