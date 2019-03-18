В Дербенте врач скорой отказался помочь ребёнку и оскорбил его мать — видео

В Дербенте врач скорой оскорбил женщину, которая требовала оказать помощь её ребёнку. Снятое матерью видео вызвало широкий резонанс, после чего Минздрав Дагестана начал проверку.
На возмутивших пользователей соцсетей кадрах женщина кричит и называет сотрудника скорой бессовестным. Врач прогоняет женщину словами "Вон отсюда, ***" и закрывает дверь.
Ранее Лайф писал, что пластический хирург во время подтяжки лица забыл кусочек салфетки в щеке пациентки.
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