Медведев потребовал от глав регионов своевременно начинать работу по нацпроектам

Глава российского правительства отметил, что все необходимые решения для их старта были приняты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ждёт от глав регионов своевременного начала работы по национальным проектам — это позволит не задерживать сроки их реализации. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабмина уточнил, что власти регионов должны начинать работу по нацпроектам в момент получения уведомления о предоставлении трансферта — "после распределения денег в законе о бюджете".

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам премьер напомнил, что на их реализацию в 2019 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 600 миллиардов рублей. Средства выделяют в виде межбюджетных трансфертов регионам.

Медведев подчеркнул, что соглашения о предоставлении субсидий заключили все субъекты, однако, по данным федерального казначейства, регионы потратили совсем немного из выделенных средств.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что результаты реализации национальных проектов будут видны уже к концу 2019 года.