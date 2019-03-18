Россиянка отсудила у медиков 750 тысяч за лечение несуществующего рака

Матери четверых детей назначили шесть курсов химиотерапии, и три из них она успела перенести.

Жительница Екатеринбурга выиграла иск на 750 тысяч рублей против местных медиков, которые по ошибке диагностировали ей рак. Врачи перепутали метастазы опухоли с камнями из жёлчного пузыря, сообщает URA.RU.

Сначала Анне удалили жёлчный пузырь в ЦГКБ №1. Затем провели ещё одну плановую операцию в областном онкоцентре. Через несколько месяцев женщина снова обратилась в онкодиспансер с жалобами на боли в области живота. Здесь у Анны обнаружили "метастазы брюшины" и назначили шесть курсов химиотерапии, но уже после трёх ей стало хуже.

Позже выяснилось, что никакого рака у Анны нет, а "метастазы" — это камни, выпавшие в брюшную полость при удалении жёлчного пузыря.

За эту ошибку женщина осудила у врачей 750 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что Минздрав предлагает смягчить ответственность за некоторые врачебные ошибки.