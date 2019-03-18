Назван новый тренд в пластической хирургии

По словам врача, особенно популярны эти процедуры у девушек в возрасте от 20 до 29 лет.

Самым популярным трендом в области женской пластической хирургии в 2019 году стало rich girl face, или "лицо богачки". Оно включает в себя несколько процедур для получения пухлых губ, впалых щёк и выразительных скул. О новой страсти своих пациенток рассказал британский пластический хирург Дирк Кремер.

— "Лицо богачки" — это практически новая сумка Louis Vuitton в определённых кругах — мгновенный, узнаваемый маркер богатства и статуса, — сказал он в интервью Glamour.

Создание rich girl face включает в себя филлеры, химический пилинг и инъекции ботокса. Особенно популярны эти процедуры у девушек в возрасте от 20 до 29 лет, которые мечтают о внешности как, например, у Кайли Дженнер. Кремер назвал ещё одной особенностью отсутствие стеснения из-за проведённых процедур. Наоборот, пациентки гордятся операцией и хвастаются в соцсетях.

Ранее Лайф писал, что пластический хирург во время подтяжки лица забыл кусочек салфетки в щеке пациентки.