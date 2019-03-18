Органы опеки пригрозили отобрать ребёнка у курьера "Яндекса. Еды" с коляской

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Органы опеки пригрозили отобрать ребёнка у курьера "Яндекса. Еды" с коляской

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Лада Королёва. Фото: © VK/Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Соцработники порекомендовали девушке больше не брать малышку с собой на работу.

В Ростове-на-Дону представители органов опеки нашли девушку, которую жители города сняли во время работы курьером "Яндекса. Еды" с коляской. Лада Королёва рассказала Лайфу, что ей пригрозили забрать ребёнка.

Просто сказали, что если с ребёнком увидят, могут его забрать. Желательно так не делать, вот и всё, — пояснила курьер.

<p>Фото предоставлено L!FE Ладой Королёвой.</p>

Сначала молодой маме позвонили, а затем и пришли с проверкой. Осматривали условия проживания ребёнка.

Пришли, проверили квартиру, сказали, что всё хорошо, чистенько и сказали — "Работайте", — рассказала Лада.

<p>Фото предоставлено L!FE Ладой Королёвой.</p>

Сразу как в прессе напечатают, так всё хорошо, а пока не напечатают — кидаются на бедного ребёнка с мамой, — посетовала девушка.

Лада рассказала, что думает о переходе в другую службу доставки, которая готова оплачивать для ребёнка няню или ясли.

Как ранее писал Лайф, Лада растит ребёнка одна — её мужа забрали в армию. Пособия на ребёнка в размере 10 тысяч рублей на все нужды не хватает, а просить помощи девушка не хочет.

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