Органы опеки пригрозили отобрать ребёнка у курьера "Яндекса. Еды" с коляской

В Ростове-на-Дону представители органов опеки нашли девушку, которую жители города сняли во время работы курьером "Яндекса. Еды" с коляской. Лада Королёва рассказала Лайфу, что ей пригрозили забрать ребёнка.
— Просто сказали, что если с ребёнком увидят, могут его забрать. Желательно так не делать, вот и всё, — пояснила курьер.
Сначала молодой маме позвонили, а затем и пришли с проверкой. Осматривали условия проживания ребёнка.
— Пришли, проверили квартиру, сказали, что всё хорошо, чистенько и сказали — "Работайте", — рассказала Лада.
— Сразу как в прессе напечатают, так всё хорошо, а пока не напечатают — кидаются на бедного ребёнка с мамой, — посетовала девушка.
Лада рассказала, что думает о переходе в другую службу доставки, которая готова оплачивать для ребёнка няню или ясли.
Как ранее писал Лайф, Лада растит ребёнка одна — её мужа забрали в армию. Пособия на ребёнка в размере 10 тысяч рублей на все нужды не хватает, а просить помощи девушка не хочет.
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