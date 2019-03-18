Органы опеки пригрозили отобрать ребёнка у курьера "Яндекса. Еды" с коляской

Соцработники порекомендовали девушке больше не брать малышку с собой на работу.

В Ростове-на-Дону представители органов опеки нашли девушку, которую жители города сняли во время работы курьером "Яндекса. Еды" с коляской. Лада Королёва рассказала Лайфу, что ей пригрозили забрать ребёнка.

— Просто сказали, что если с ребёнком увидят, могут его забрать. Желательно так не делать, вот и всё, — пояснила курьер.

Сначала молодой маме позвонили, а затем и пришли с проверкой. Осматривали условия проживания ребёнка.

— Пришли, проверили квартиру, сказали, что всё хорошо, чистенько и сказали — "Работайте", — рассказала Лада.

— Сразу как в прессе напечатают, так всё хорошо, а пока не напечатают — кидаются на бедного ребёнка с мамой, — посетовала девушка.

Лада рассказала, что думает о переходе в другую службу доставки, которая готова оплачивать для ребёнка няню или ясли.

Как ранее писал Лайф, Лада растит ребёнка одна — её мужа забрали в армию. Пособия на ребёнка в размере 10 тысяч рублей на все нужды не хватает, а просить помощи девушка не хочет.