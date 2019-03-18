Путин встретится с победителями конкурса "Лидеры России"

Президент РФ Владимир Путин 19 марта встретится с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", которых вчера определили по итогам финала в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства завтра примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Путин даст оценку работе ведомства по итогам 2018 года и определит основные задачи на текущий год.

Ранее Лайф писал, что из 300 участников, которые вышли в финал второго конкурса управленцев "Лидеры России", победителями стали 104 человека. Каждый из них получит наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих отечественных компаний. Также им вручат гранты на повышение квалификации.