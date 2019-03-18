Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" /Ведяшкин Сергей

Сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. До этого с известным медиаменеджером простились в ритуальном зале.

На церемонии прощания были родные Малашенко, а также друзья и коллеги. Во время траурного мероприятия адвокат медиаменеджера назвал Малашенко истинным джентльменом, который очень любил свою семью.

Я очень горюю, меня ранила его смерть, — говорит Малкольм Тауб.

Как сообщал Лайф, 64-летний Игорь Малашенко был найден мёртвым в собственном доме в испанском Сотогранде. Об этом стало известно 24 февраля. Журналист Тимур Валеев заявил, что один из создателей НТВ покончил с собой.

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