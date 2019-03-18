В Крыму напомнили Макаревичу о влиянии фразы "Крым наш" на весь мир

Депутат Госсовета считает, что критикой воссоединения полуострова с Россией музыкант бьёт по своей популярности.

Высказывание лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о словах "Крым наш" цепляют чувства миллионов крымчан, которые сегодня отмечают пятилетнюю годовщину воссоединения с Россией. Об этом заявил депутат Госсовета республики Владислав Ганжара в беседе с Лайфом.

— Такими выпадами господа, как Макаревич, противопоставляют себя подавляющему большинству российского общества... Они цепляют чувства подавляющего большинства граждан нашей страны, ведь "Крым наш" — это смысловая фраза, которая пять лет назад навсегда изменила Крым, навсегда изменила Россию, навсегда изменила мир и стала фактом исторического воссоединения полуострова с РФ, — подчеркнул Ганжара.

По мнению депутата, в 2014 году была восстановлена историческая справедливость и Крым был спасён от нависшей над ним угрозы. Он считает, что полуостров в составе Украины ждало будущее более трагичное, чем происходившее в последние пять лет на Юго-Востоке Украины.

Ганжара добавил, что из-за подобных высказываний Макаревич теряет тех людей, которые ценили и поддерживали его творчество.

Напомним, лидер группы "Машина времени" упрекнул поклонников, просящих его о совместном фото, за поддержку воссоединения Крыма с Россией. В республике музыканта призвали прекратить спекуляции на тему государственной принадлежности полуострова и повернуть голову к крымчанам.