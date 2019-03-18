Участники "Лидеров России" станут членами жюри проекта "Моя страна — моя Россия"

Оценкой молодёжных проектов они будут заниматься в апреле в рамках второго этапа.

Участники и финалисты всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" станут членами экспертного пула конкурса "Моя страна — моя Россия". Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

Приём заявок на попадание в состав расширенного экспертного совета конкурса завершился 15 марта.

— Всего из всех регионов России поступило 925 заявок, 93 из которых — от участников конкурса "Лидеры России", — рассказали в пресс-службе.

По итогам их работы будет сформирован список участников, которые прошли в очный этап конкурса.

Победители конкурса "Моя страна — моя Россия" будут объявлены на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, ПМЭФ-2019 пройдёт с 6 по 8 июня. Форум посетит президент России Владимир Путин.

Ранее Лайф сообщал, что победителями второго конкурса управленцев "Лидеры России" стали 104 человека. С ними 19 марта встретится российский лидер Владимир Путин.