Путин поручит восстановить мемориальный комплекс "Сапун-гора"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Севастополя заявил, что поручит федеральным властям помочь в восстановлении мемориального комплекса "Сапун-гора", который посвящён подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Во время посещения мемориального комплекса "Малахов курган" глава государства встретился с местными жителями. Они попросили помощи в восстановлении "Сапун-горы". В свою очередь российский лидер поддержал это предложение.

— Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь! — заверил президент.

Между тем председатель Севастопольского морского собрания Виктор Кот попросил главу государства помочь с воссозданием брига "Меркурий". 190 лет назад он выиграл бой у двух турецких военных кораблей.