ФСБ проводит обыски в магазинах "Красная икра"

Мероприятия могут быть связаны с возможным уклонением компании от уплаты налогов.

ФСБ совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводит обыски в сети магазинов "Красная икра" в Москве, Приморском крае и на Сахалине. Следственные мероприятия проводятся как в торговых точках, так и в офисах компании и складах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, владельцев "Красной икры" подозревают в уклонении от уплаты налогов и возможном участии в сомнительных финансовых операциях. В связи с этим ведомства изымают документацию, утверждает осведомлённый источник.

Ранее Лайф писал, что Роспотребнадзор изъял 126 тонн нелегальной икры во время масштабной проверки.