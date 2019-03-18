Путин в Крыму встретился с делегацией из Франции

По мнению гостей полуострова, интересы двух стран совпадают и нужно восстанавливать отношения.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Крыму провёл встречу с делегацией из Франции, которая прибыла на полуостров в преддверии празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

— Приятно видеть наших друзей, которые выстраивают отношения между Россией и Францией, — приветствовал Владимир Путин собеседников.

В свою очередь президент ассоциации "Франко-российский диалог" и экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани отметил, что не нужно оглядываться на прошлое, а надо концентрироваться на будущем.

— Мы сторонники восстановления отношений с Россией. Это входит в интересы России и Франции. И мы, как депутаты Франции, думаем о своей стране, но интересы РФ и Франции схожи, — сказал он.

Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержали более 96% жителей Крыма. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относятся почти 90% россиян.