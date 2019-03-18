Опубликован клип, ставший отправной точкой карьеры Юлии Началовой

Песню "Мой Рыжик" отправили на конкурс "Утренняя звезда", и вскоре к Началовой пришла известность.

Опубликован первый клип Юлии Началовой, снятый в Кольцовском сквере в Воронеже в конце 1980-х годов. Видео появилось на портале "Вести Воронеж".

Отмечается, что изначально снимать его не планировали — Юлия давала интервью для местной программы о юных талантах, видео сняли экспромтом.

— Она была готова и в пятый, и в десятый раз всё повторять, показывая лёгкость, улыбчивость, заряжая нас. Причём это было не на публику, вся суть Юли была в том, чтобы дарить радость окружающим, — вспоминает съёмки автор программы Марина Богитова.

Клип отправили в Москву — на программу "Утренняя звезда". Вскоре после участия в ней Началова стала знаменитой. Спустя годы певица признавалась, что видео на песню "Мой рыжик" стало началом карьеры.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет после операции. Похороны исполнительницы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Отец Началовой считает, что причиной её смерти стал абсцесс.