Тимошенко откусила хот-дог на заправке и стала мемом

Комментаторы выразили надежду, что смогут увидеть, как Порошенко "запаривает в алюминиевой кружке" лапшу быстрого приготовления.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выложила в "Инстаграме" видео, как покупает хот-дог на заправке в Донецкой области, чем вызвала бурную реакцию подписчиков. Лидера "Батьковщины" сразу сделали героиней многочисленных мемов.

"Газовую принцессу" сравнили с украинскими президентами во время принятия присяги. Только вместо хот-дога у них в руках булава.

Журналист Михаил Ткач совместил фотографию Тимошенко со снимком мэра Киева Виталия Кличко в кепке и подписал: "Социальное неравенство".

Ещё один представитель украинских СМИ, Евгений Муджири, намекнул на предвыборное обещание лидера "Батьковщины" снизить вдвое цену на газ, подписав её снимок так: "Надо будет хот-доги увеличить в два раза". А журналист Алексей Куракин выразил надежду увидеть видео, "где Пётр Алексеевич запаривает "Мивину" (лапша быстрого приготовления) в алюминиевой кружке".

Ранее Тимошенко посоветовала сторонникам брать с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть её фамилию в бюллетене.