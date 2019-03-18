Власти заявили о стрельбе в нескольких районах голландского Утрехта

Выясняется, что инцидент в трамвае, где погиб один человек, был не единственным этим утром.

Инциденты со стрельбой были зафиксированы в нескольких районах нидерландского Утрехта. Эту информацию на пресс-конференции озвучил координатор местной полиции по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг. Он не уточнил, где ещё произошла стрельба, кроме получившего огласку инцидента в трамвае, однако подчеркнул, что виновник "всё ещё находится на свободе".

Aktuell ist der Tatort in der Innenstadt von #Utrecht weiträumig abgesperrt, überall schwer bewaffnete Spezialeinheiten und Spürhunde, der flüchtige Schütze Gökman Tanis könnte sich in der Nähe versteckt haben. pic.twitter.com/3d5OdcMAsm — Frank Schneider (@chefreporterNRW) 18 марта 2019 г.

Отметим, что уровень террористической опасности в городе был повышен до максимального. Полиция поручила руководству местных школ закрыть двери учебных заведений, усилены меры безопасности ближайших аэропортов и наземных транспортных узлов.

Ранее Лайф сообщал, что жертвой стрельбы в трамвае в голландском Утрехте стал один человек, ещё несколько граждан пострадали. В полиции не исключают, что у стрелявшего был террористический мотив.