Власти заявили о стрельбе в нескольких районах голландского Утрехта

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Власти заявили о стрельбе в нескольких районах голландского Утрехта

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Выясняется, что инцидент в трамвае, где погиб один человек, был не единственным этим утром.

Инциденты со стрельбой были зафиксированы в нескольких районах нидерландского Утрехта. Эту информацию на пресс-конференции озвучил координатор местной полиции по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг. Он не уточнил, где ещё произошла стрельба, кроме получившего огласку инцидента в трамвае, однако подчеркнул, что виновник "всё ещё находится на свободе".

Отметим, что уровень террористической опасности в городе был повышен до максимального. Полиция поручила руководству местных школ закрыть двери учебных заведений, усилены меры безопасности ближайших аэропортов и наземных транспортных узлов.

Ранее Лайф сообщал, что жертвой стрельбы в трамвае в голландском Утрехте стал один человек, ещё несколько граждан пострадали. В полиции не исключают, что у стрелявшего был террористический мотив.

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