Между Россией и США взорвался метеорит размером с челябинский

Над Беринговым морем ещё в декабре прошлого года произошёл мощный взрыв небесного тела, но стало известно об этом только сейчас. Мощность составила около 170 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает BBC.
Журналистам о произошедшем сообщили в NASA, там данные о взрыве получили от военных.
— Второй по величине в своём роде за 30 лет и самый большой со времён огненного шара над Челябинском шесть лет назад. Взрыв до сих пор оставался незамеченным, потому что произошёл над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка, — сообщают журналисты.
Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.— Simon Proud (@simon_sat) 18 марта 2019 г.
The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!
Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb
Столь мощные взрывы в атмосфере происходят в среднем лишь два или три раза за каждые 100 лет.
Буквально вчера NASA сообщило, что 22 марта с Землёй опасно сблизится астероид. В Институте прикладной астрономии РАН рассказали, что может произойти с Землёй при столкновении, добавив, что подобные явления происходят довольно часто, однако они от этого не менее опасны.
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