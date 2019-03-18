Между Россией и США взорвался метеорит размером с челябинский

Выделенная при взрыве энергия эквивалентна той, что выделяется при детонации десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Над Беринговым морем ещё в декабре прошлого года произошёл мощный взрыв небесного тела, но стало известно об этом только сейчас. Мощность составила около 170 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает BBC.

Журналистам о произошедшем сообщили в NASA, там данные о взрыве получили от военных.

— Второй по величине в своём роде за 30 лет и самый большой со времён огненного шара над Челябинском шесть лет назад. Взрыв до сих пор оставался незамеченным, потому что произошёл над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка, — сообщают журналисты.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb — Simon Proud (@simon_sat) 18 марта 2019 г.

Столь мощные взрывы в атмосфере происходят в среднем лишь два или три раза за каждые 100 лет.

Буквально вчера NASA сообщило, что 22 марта с Землёй опасно сблизится астероид. В Институте прикладной астрономии РАН рассказали, что может произойти с Землёй при столкновении, добавив, что подобные явления происходят довольно часто, однако они от этого не менее опасны.