Между Россией и США взорвался метеорит размером с челябинский

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Между Россией и США взорвался метеорит размером с челябинский

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Фото: © twitter.com/simon_sat/

Выделенная при взрыве энергия эквивалентна той, что выделяется при детонации десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Над Беринговым морем ещё в декабре прошлого года произошёл мощный взрыв небесного тела, но стало известно об этом только сейчас. Мощность составила около 170 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает BBC.

Журналистам о произошедшем сообщили в NASA, там данные о взрыве получили от военных.

Второй по величине в своём роде за 30 лет и самый большой со времён огненного шара над Челябинском шесть лет назад. Взрыв до сих пор оставался незамеченным, потому что произошёл над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка, — сообщают журналисты.

Столь мощные взрывы в атмосфере происходят в среднем лишь два или три раза за каждые 100 лет.

Буквально вчера NASA сообщило, что 22 марта с Землёй опасно сблизится астероид. В Институте прикладной астрономии РАН рассказали, что может произойти с Землёй при столкновении, добавив, что подобные явления происходят довольно часто, однако они от этого не менее опасны.

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