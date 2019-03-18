Экс-участники "Машины времени" отказались обсуждать слова Макаревича о Крыме

Маргулис заявил, что глупости комментировать не намерен, а Подгородецкий сказал, что не видит в этом смысла.

Бывшие участники рок-группы "Машина времени" Евгений Маргулис и Пётр Подгородецкий не захотели комментировать оскорбления Андрея Макаревича в адрес своих поклонников из-за позиции по Крыму, сообщает "Говорит Москва".

Ранее Макаревич заявил, что не поддерживает своих фанатов, которые рады вхождению Крыма в состав России.

Бывший гитарист группы "Машина времени" Евгений Маргулис считает, что высказывания артиста не стоят того, чтобы их комментировать.

— Я просто глупости не обсуждаю. Ну на фиг. Неохота. Я — бывший участник. Это настолько не интересно мне сейчас, что я не комментирую, — подчеркнул он.

А экс-клавишник Пётр Подгородецкий отметил, что давно не обсуждает Макаревича.

— Я не даю комментариев по поводу слов Макаревича уже давно и никому, потому что смысла не вижу в этом. Чего я буду комментировать чужие слова. По комментариям главный — Лоза, самый умный, самый мудрый, — рассказал музыкант.

Ранее Лайф писал, что в Крыму напомнили Макаревичу о влиянии фразы "Крым наш" на весь мир.