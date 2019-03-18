Путин: В конечном итоге санкции приносят ущерб всем

Президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией французских депутатов констатировал, что санкции приносят только ущерб, который касается всех.

— Ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов как инструментов недобросовестной конкуренции. Они в конечном итоге приносят ущерб всем, — отметил глава государства.

Ранее лидер страны сообщил, что если ЕС отменит санкции против России, то и наша страна откажется от продовольственного эмбарго.