Путин: В конечном итоге санкции приносят ущерб всем

Читайте также

Путин: В конечном итоге санкции приносят ущерб всем

33

Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией французских депутатов констатировал, что санкции приносят только ущерб, который касается всех.

Ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов как инструментов недобросовестной конкуренции. Они в конечном итоге приносят ущерб всем, — отметил глава государства.

Ранее лидер страны сообщил, что если ЕС отменит санкции против России, то и наша страна откажется от продовольственного эмбарго.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×