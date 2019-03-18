Жертвами стрельбы в голландском Утрехте стали три человека

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Жертвами стрельбы в голландском Утрехте стали три человека

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Фото: Twitter.com/Frank Schneider‏

Количество погибших при стрельбе в голландском Утрехте возросло до трёх человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города.

Как уже сообщал Лайф, после стрельбы власти Нидерландов подняли в провинции Утрехт уровень террористической опасности до самой высокой. Полиция поручила руководству местных школ закрыть двери учебных заведений, усилены меры безопасности ближайших аэропортов и наземных транспортных узлов.

Причём изначально сообщалось о стрельбе в трамвае, однако позже власти уточнили, что огонь был открыт в нескольких районах города.

В нападении подозревают 37-летнего уроженца Турции. Местные СМИ уже распространили фото возможного стрелка.

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