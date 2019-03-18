Жертвами стрельбы в голландском Утрехте стали три человека

Количество погибших при стрельбе в голландском Утрехте возросло до трёх человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города.

Как уже сообщал Лайф, после стрельбы власти Нидерландов подняли в провинции Утрехт уровень террористической опасности до самой высокой. Полиция поручила руководству местных школ закрыть двери учебных заведений, усилены меры безопасности ближайших аэропортов и наземных транспортных узлов.

Причём изначально сообщалось о стрельбе в трамвае, однако позже власти уточнили, что огонь был открыт в нескольких районах города.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

В нападении подозревают 37-летнего уроженца Турции. Местные СМИ уже распространили фото возможного стрелка.