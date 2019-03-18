Новый "Отряд самоубийц" не будет продолжением первой части

Сценарий к будущей киноленте пишет Джеймс Ганн, которого недавно восстановили в должности режиссёра "Стражей Галактики".

Новая часть фильма "Отряд самоубийц" не будет продолжением первой части. Лента станет полным перезапуском оригинальной истории. Об этом рассказал Питер Сафран, продюсер "Шазама" и "Аквамена", сообщает GR.

Мы не называем его "Отряд самоубийц 2", потому что это полный перезапуск. Фильм называется The Suicide Squad ("Отряд самоубийц"). Мне кажется, люди должны с нетерпением ждать релиза. Со сценарием Ганна связаны большие надежды, и это говорит о многом Питер Сафран

Вместе с этим Сафрана спросили, не помешают ли съёмки третьей части фильма "Стражи Галактики" Джеймсу Ганну в работе над новым "Отрядом самоубийц". По словам продюсера, графики создания этих лент составлены так, чтобы у Ганна было достаточно времени на комфортную работу.

Напомним, до этого Disney восстановила Ганна в должности режиссёра третьих "Стражей Галактики". Ранее его увольняли из-за некорректных шуток в соцсетях.