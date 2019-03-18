Путин подписал закон о недопустимости оскорбления госсимволов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости оскорбления государственных символов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Стоит отметить, что закон определяет порядок ограничения доступа к информации, которая проявляет явное неуважение к официальным госсимволам и конституции нашей страны. Но, по сути, в нём предлагается распространить на Интернет те правила, которые уже давно действуют для других общественных мест.

Добавим, этот документ не распространяется на частную переписку, а также не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти.

Ранее закон приняла Госдума, а позже одобрили в Совфеде.