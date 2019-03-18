Путин подписал закон против фейковых новостей

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что распространение недостоверных данных, которое создало угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо массового нарушения общественного порядка, будет караться штрафом: от 30 до 100 тысяч рублей — для граждан, до 200 тысяч рублей — для должностных лиц и до полумиллиона — для юрлиц.

За распространение фейков, которые повлекли за собой помехи в работе объектов жизнеобеспечения, транспорта или социальной инфраструктуры, могут вынести штраф до миллиона рублей. А если дезинформация повлекла смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, сумма штрафов возрастает до полутора миллиона рублей для юрлиц и до 400 тысяч — для граждан.

Документ вводит запрет только на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом истинной.

Ранее законопроект против фейков приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде.