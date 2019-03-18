Путин пошутил про недолгую "военную службу" Наполеона в Москве — видео

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с делегацией из Франции в Симферополе пошутил про недолгую "военную службу" французского императора Наполеона в Москве. Видео опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— Наполеон проходил военную службу и в Москве. Правда, недолго. Но тем не менее это тоже страница общей истории, — сказал глава государства.

Ранее на встрече с делегацией из Франции в Крыму Путин рассказал о своём видении отношений между странами. По его мнению, они должны быть такими, чтобы никто "не дрожал".