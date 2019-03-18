Путин: Рассчитываем, что ОБСЕ внесёт вклад в урегулирование кризиса на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна рассчитывает на то, что ОБСЕ привнесёт свой вклад в урегулирование кризиса на Украине. Об этом он сказал на встрече с делегацией французских депутатов.

— Мы очень рассчитываем, что ОБСЕ внесёт свой позитивный вклад в регулирование этого кризиса (на Украине), также как и во многих других кризисах на европейском пространстве, — сказал президент.

При этом он отметил, что работа ОБСЕ не вполне отвечает тем требованиям и целям, для которых эта организация создавалась.