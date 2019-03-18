Путин ужесточил контроль за расходованием средств маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает контроль за расходованием средств материнского капитала, используемых для улучшения жилищных условий. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Теперь выдача средств будет осуществляться при предоставлении засвидетельствованного в установленном порядке документа, подтверждающего соответствие параметров строительства установленным и допустимость размещения объекта на земельном участке.

При этом отныне деньгами из маткапитала нельзя будет погасить займы в некредитных организациях, которые неподконтрольны ЦБ РФ или же другим государственным органам.

Кроме того, в предоставлении средств могут отказать, если жильё признано аварийным или подлежит сносу или реконструкции.