Путин подписал закон, ограничивающий снятие денег с анонимных счетов и карт

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Путин подписал закон, ограничивающий снятие денег с анонимных счетов и карт

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Документ вносит изменения в федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О национальной платёжной системе".

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании контроля за использованием гражданами неперсонифицированных электронных средств платежа. Документ призван усилить контроль за анонимными платёжными картами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь для снятия наличных с анонимных кошельков требуется пройти процедуру идентификации, причём получить в сутки можно только 5 тысяч рублей, или 40 тысяч в течение месяца. А в пользу юрлиц и индивидуальных предпринимателей с таких счетов нельзя переводить более 200 тысяч рублей в месяц.

Закон также требует от юристов и бухгалтеров проводить идентификацию своих клиентов.

Ранее сегодня глава государства также подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей и закон о недопустимости оскорбления государственных символов.

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