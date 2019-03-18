Путин заявил о важности решения проблемы водоснабжения Крыма

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Путин заявил о важности решения проблемы водоснабжения Крыма

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Владимир Путин. Фото: © Life/павел Баранов

Российский лидер также считает возможной реализацию проектов, связанных с развитием производства, туризма, образования и науки.

Развитие Крыма невозможно без решения фундаментальных задач, в том числе в сфере электрификации, транспорта и водоснабжения. О важности устранения проблем в данных областях заявил президент РФ Владимир Путин.

Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определённого объёма электроэнергии, тепла... без транспортной инфраструктуры. Впереди ещё водоснабжение и так далее, — отметил глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

По мнению Путина, после решения этих вопросов нужно будет реализовывать другие проекты, связанные с развитием производства, туризма, образования, науки. Он считает, что на данных поприщах можно "добиться общенационального результата", поскольку в регионе очень глубокие корни развития всех этих отраслей.

Ранее на встрече с жителями Севастополя президент РФ заявил, что поручит федеральным властям помочь в восстановлении мемориального комплекса "Сапун-гора".

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