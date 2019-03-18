Путин заявил о важности решения проблемы водоснабжения Крыма

Российский лидер также считает возможной реализацию проектов, связанных с развитием производства, туризма, образования и науки.

Развитие Крыма невозможно без решения фундаментальных задач, в том числе в сфере электрификации, транспорта и водоснабжения. О важности устранения проблем в данных областях заявил президент РФ Владимир Путин.

— Потому что невозможно развитие вообще на какой бы то ни было территории без наличия определённого объёма электроэнергии, тепла... без транспортной инфраструктуры. Впереди ещё водоснабжение и так далее, — отметил глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

По мнению Путина, после решения этих вопросов нужно будет реализовывать другие проекты, связанные с развитием производства, туризма, образования, науки. Он считает, что на данных поприщах можно "добиться общенационального результата", поскольку в регионе очень глубокие корни развития всех этих отраслей.

Ранее на встрече с жителями Севастополя президент РФ заявил, что поручит федеральным властям помочь в восстановлении мемориального комплекса "Сапун-гора".