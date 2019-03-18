Путин пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пригласил турецкого лидера Реджепа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму. Тот ответил положительно на приглашение.
— Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом, насколько я понимаю, так положительно отнёсся к этому приглашению, — сказал глава государства на встрече с представителями общественности Крыма.
Добавим, что соборная мечеть строится в районе Симферопольского водохранилища.
Кроме того, лидер страны предложил пригласить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Крыму.
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