Путин пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму

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Путин пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму

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Фото: Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пригласил турецкого лидера Реджепа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму. Тот ответил положительно на приглашение.

Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом, насколько я понимаю, так положительно отнёсся к этому приглашению, — сказал глава государства на встрече с представителями общественности Крыма.

Добавим, что соборная мечеть строится в районе Симферопольского водохранилища.

Кроме того, лидер страны предложил пригласить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Крыму.

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