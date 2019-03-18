Путин заявил, что в России не допустят терактов, как в Новой Зеландии

Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти страны сделают всё зависящее от них, чтобы не допустить таких терактов, которые были совершены ранее в Новой Зеландии. Об этом он сказал на встрече с крымчанами. Лайф ведёт прямую трансляцию с этой встречи.
— Мы, конечно, скорбим по поводу жертв, которые имели место в Новой Зеландии в связи с этим ужасным террористическим актом, целью которого, безусловно, является взорвать ситуацию в стране. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы ничего подобного не допускать, — сказал Путин.
Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии была открыта стрельба, в результате погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы с разными ранениями.
Нападавший при этом вёл прямую трансляцию атаки в Интернете. Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называют "новозеландским Брейвиком". За несколько минут до терактов он направил властям свой "манифест".
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