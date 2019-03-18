Путин заявил, что в России не допустят терактов, как в Новой Зеландии

В результате стрельбы, открытой по посетителям мечетей в городе Крайстчерч, погибло более 50 человек, десятки были ранены.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти страны сделают всё зависящее от них, чтобы не допустить таких терактов, которые были совершены ранее в Новой Зеландии. Об этом он сказал на встрече с крымчанами. Лайф ведёт прямую трансляцию с этой встречи.

— Мы, конечно, скорбим по поводу жертв, которые имели место в Новой Зеландии в связи с этим ужасным террористическим актом, целью которого, безусловно, является взорвать ситуацию в стране. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы ничего подобного не допускать, — сказал Путин.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии была открыта стрельба, в результате погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы с разными ранениями.

Нападавший при этом вёл прямую трансляцию атаки в Интернете. Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называют "новозеландским Брейвиком". За несколько минут до терактов он направил властям свой "манифест".