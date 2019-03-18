Соседи рассказали о жутком состоянии мальчика-маугли, умершего в Москве

По их мнению, у бабушки ребёнка не всё в порядке с головой — она устроила в квартире мусорку.

Сосед семьи, в квартире которой нашли мёртвым семилетнего мальчика, рассказал Лайфу, что первый раз увидел ребёнка уже мёртвым — его почти никогда никуда не водили. По словам Романа Печникова, который выступил понятым, это был "скелет, обтянутый кожей".

— Помойку они таскали к себе, а когда я посмотрел на ребёнка, когда уже был мёртвый, — это был уже скелет один. Маму я вообще не знал, я её не видел никогда. Они тут жили, а я их не знал, — рассказал сосед.

По словам Романа, мусор в квартиру в тележках и мешках таскала бабушка мальчика, которую много раз гоняли с помойки и из подъезда. Во время составления протокола мама и бабушка ребёнка были в квартире — боялись, чтобы мусорку в жилье не сняли на видео.

— Ребёнок их, похоже, уже не интересовал, — сказал сосед.

Соседка Лидия Петровна рассказала, что к мальчику вызывали органы опеки год или два назад.

— О маме ничего, бабушка — там у неё не всё в порядке с головой, а так ничего. Тот, кто занимался, и тот, кто вызывал к мальчику органы опеки, просто они отсюда сейчас переехали, — пояснила женщина.

Как ранее сообщал Лайф, в московской квартире нашли тело страдавшего аутизмом семилетнего мальчика, который почти всю жизнь не выходил на улицу. Из квартиры, где умер ребёнок-маугли, вывезли несколько грузовиков мусора.