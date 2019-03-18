Лоза осудил Макаревича, оскорбившего фанатов из-за позиции по Крыму

Российский певец Юрий Лоза раскритиковал слова лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, упрекнувшего поклонников за лозунг "Крым наш".
Музыкант отметил, что жители Крыма сами хотели воссоединения с Россией. И именно это нужно принимать в расчёт.
— Я спрашивал у крымчан: "Как оно?" — и они отвечали: "Мы не жалеем о своём выборе". Всё, разговор закончен. И Макаревич может кого угодно и как угодно делить", — сказал Лоза в интервью РИА "Новости".
Ранее Макаревич заявлял, что осуждает своих фанатов, которые поддерживали вхождение Крыма в состав России.
А экс-участники "Машины времени" отказались обсуждать слова Макаревича о Крыме.
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